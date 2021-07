Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) - Vainqueur de l'étape et maillot jaune

Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) - 3eme de l'étape

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) - 4eme de l'étape

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) - 13eme de l'étape

Anthony Perez (FRA/Cofidis) - 36eme de l'étape et combatif du jour

Marc Madiot (Manager de l'équipe Groupama-FDJ)

« C'est très dur de défendre le maillot tous les jours sur les routes du Tour. Il faut regarder à chaque fois l'échappée et là aujourd'hui (mercredi), j'avais envie de la contrôler. Les gars ont bien roulé, c'était du 50/50 car en plus de vouloir gagner l'étape, il fallait protéger le maillot. On a essayé, on a réussi. Dans le final, nous étions tous les trois mais seul Jonas Vingegaard a roulé avec moi. J'ai essayé d'attaquer plusieurs fois mais je n'y suis pas arrivé. A la fin j'ai juste sprinté. On savait que Richard Carapaz bluffait dans la montée, c'est une tactique comme une autre dans le cyclisme. Je suis vraiment content, c'était une journée fantastique. »« C'était vraiment dur dans le final mais l'étape était très importante aujourd'hui (mercredi). Je suis content car j'étais présent dans la bagarre, j'ai montré que j'avais encore des forces et c'est ce qui compte. »« C'était pas une montée facile mais j'adore grimper ce massif, j'aime beaucoup les Pyrénéens. En 2018, ça s'était bien passé et aujourd'hui (mercredi), c'était pareil. Je suis resté à mon rythme, je me suis dit que ça ne servait à rien d'aller attaquer. J'ai essayé mais je ne suis pas rentré. Au final, aucun regret à avoir car j'aurais peut-être explosé si j'avais été au bout. Il reste une étape de montagne, il reste encore des choses à faire ! »« Je n'ai pas ménagé mes efforts depuis le début du Tour, je pense être au niveau depuis près de deux semaines. Je sais que je n'ai pas été exceptionnel aujourd'hui (mercredi) mais je ne me suis pas écroulé, il reste une grosse bataille demain (jeudi). »« Il fallait essayer de faire quelque chose et avoir de la réussite. J'ai eu le flair pour me retrouver devant, j'avais à cœur de bien faire car en plus j'étais proche de chez moi. Je pense que j'ai bien couru, je m'attendais à être trop impatient au début de l'étape, je me suis canalisé et ça l'a fait du premier coup. Cette journée était exceptionnelle. »« C'était une bonne course pour David Gaudu, ça le situe dans la hiérarchie. Hier (mardi), il n'a pas été dans l'économie, ça montre qu'il récupère bien et qu'il est en progrès. Généralement, il finit bien les Grands Tours. Pour demain (jeudi), on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, on a de bonnes ambitions. »