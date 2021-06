Le profil de la 2eme étape

Expectations stage 2: breakaway has no chance, stage looks way easier to control + location intermediate sprint... Bonus seconds on 1st Mur de Bretagne, attack penultimate hill: for the desperate. Group Mur 'sprint' for sure, puncheurs vs. climbers. Or... echelons? #TDF2021 pic.twitter.com/NBHcl5JlfK

Un double Mûr se dresse face à eux

Sur une étape longue de 183,5 kilomètres, le peloton continue de parcourir la région bretonne à travers les Côtes-d'Armor, un parcours au profil accidenté qui pourrait rebattre les cartes avant de retrouver le plat et plus de calme lors des prochaines étapes. Les coureurs partiront de la ville côtière de Perros-Guirec qui accueille pour la deuxième fois le Tour dans son histoire, pour rejoindre une ville qu'ils rallieront pour la quatrième fois en dix ans, la cité de Mûr-de-Bretagne Guerlédan, où Alexis Vuillermoz s'était imposé en 2015.. La première côte de la journée, celle de Sainte-Barbe, sera de quatrième catégorie, à partir du 72eme kilomètre, avec 900 mètres à 6,6% de moyenne. Le seul sprint intermédiaire de l'étape interviendra treize kilomètres plus tard, dans la ville de Plouha. Le peloton enchaînera ensuite par la côte de Pordic, longue de 2,1 kilomètres, avec des pourcentages s'élevant jusqu’à 3,2% de moyenne. Ensuite, la route s’élèvera un peu plus avec 8% de moyenne lors de la courte côte de Saint-Brieuc (1 kilomètre).Dans le final, les coureurs grimperont à deux reprises la côte de Mûr-de-Bretagne. Ils franchiront tout d'abord la côte du Village à 4,1% de moyenne, puis enchaîneront trois kilomètres plus tard par un premier passage sur la ligne d'arrivée, au sommet de cette fameuse côte de deux kilomètres à presque 7% de moyenne, dont un pic à 10%.Le peloton devrait arriver entre 17h30 et 17h50 et les puncheurs, comme samedi, devraient s'en donner à coeur-joie. Attention aux routes glissantes en cas de pluie...