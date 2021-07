Le profil de la 21eme étape

Ah ! Le tour masqué arrive à domicile !

Ce sont les pédalos de la presqu’île -pas tout à fait- de Chatou qui feront des heureux (s'il ne flotte pas !) ! 🧐 pic.twitter.com/vUU2G4t5Lx



— DENIS_MAG 🌐 🇪🇺 🇫🇷 🌈 🏳️‍🌈 ☮️ 📡 📻 💬 📰 🔗 (@denis_maguet) July 15, 2021

Une victoire d'étape pour le maillot vert ?

Après l’effort, le réconfort ? C’est peut-être ce que les survivants du Tour de France doivent se dire après les étapes dans les Pyrénées et le dernier contre-la-montre qui s'est terminé à Saint-Émilion. En effet, place désormais à la 21eme et dernière étape de cette édition 2021 de la Grande Boucle. En vertu du contrat liant Amaury Sport Organisation et le département des Yvelines jusqu’en 2023,Elle sera d'ailleurs ville-départ pour la première fois. À peine 7,4km après le départ, le dernier point pour le classement du meilleur grimpeur sera distribué au sommet de la Côte des Grès, une dernière montée de 1,9 kilomètre à 5% de moyenne.Une fois ce détour royal effectué, les coureurs rejoindront Chaville puis Meudon avant d’entrer dans Paris par le Quai d’Issy. Via la Porte de Versailles, la Porte de Châtillon et la Place Denfert-Rochereau, le peloton rejoindra un autre palais en lien avec la royauté, le Palais du Louvre, d’où il rejoindra le traditionnel circuit final.Après un sprint intermédiaire au sommet des Champs-Elysées lors du troisième tour de circuit, la victoire d’étape se jouera à l’issue des huit tours du circuit.