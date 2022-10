Jumbo-Visma : Le Tour de France en 2023 sans Vingegaard ?

Tour de France title defence not yet definite for Jonas Vingegaard, says team.

TT-heavy Giro d'Italia could be option for 2022 Tour champ:https://t.co/v64KcAjLtn



— VeloNews (@velonews) October 21, 2022

Zeeman : « Il n'a jamais couru le Tour d’Italie »

Jonas Vingegaard va-t-il défendre son titre en 2023 ? Grâce au soutien de son équipe Jumbo-Visma, le Danois a su faire craquer Tadej Pogacar sur les pentes du Col du Granon et d’Hautacam pour aller remporter son premier Tour de France à seulement 25 ans. Dans des propos recueillis par le site spécialisé VeloNews, le natif d’Hillerslev a confié son ambition pour la 110eme édition de la Grande Boucle, qui sera lancée le 1er juillet prochain depuis Bilbao. « Je ne pense pas que je doive défendre mon titre sur le Tour, mais je le veux », a-t-il confié sur le sujet. Mais une présence du tenant du titre sur l’édition 2023 du Tour de France est tout sauf une certitude aux yeux de son directeur sportif Merijn Zeeman. « Evidemment, si tu gagnes le maillot jaune, tu le défends l'année suivante, a déclaré ce dernier. C'est donc évident, mais ce n'est pas encore décidé. » L’incertitude est donc encore totale concernant l’essentiel du programme du coureur danois.Une décision qui sera issue d’une réflexion collective avec l’encadrement de la formation néerlandaise. « Jonas est toujours en vacances et quand il reviendra, j'aimerais aussi entendre ses idées, a ajouté Merijn Zeeman. Je veux d'abord en discuter avec lui et les autres entraîneurs. » Un élément qui pourrait entrer en ligne de compte est… le parcours du Giro 2023. La présence de trois étapes contre-la-montre dont une en montagne la veille de l’arrivée à Rome semble avoir été guidée par l’envie des organisateurs du Tour d’Italie d’attirer Remco Evenepoel… mais ça pourrait aussi convenir à Jonas Vingegaard. « Il n'a jamais couru le Tour d'Italie, donc c'est aussi une option s'il le souhaite, assure le directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma. J'aimerais aussi connaître la préférence de Primoz Roglic et en parler avec notre staff et nos entraîneurs. » En tout cas, le choix devrait être fait avant la fin de l’année 2022. « Il nous faudra deux mois pour nous y préparer, de sorte que nous saurons quoi faire d'ici décembre », assure Merijn Zeeman. Un choix qui pourrait remodeler l’ensemble de la saison 2023.