🇫🇷 #TDF2021 @s_kruijswijk abandons @LeTour #DNF

Steven started to feel ill during the restday and that feeling didn’t improve unfortunately.



He'll now focus on @lavuelta



Get well soon Stevie!🍀 pic.twitter.com/pzdn49fQbS



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 14, 2021

Kruijswijk doit être leader sur la Vuelta

L'équipe Jumbo-Visma ne compte plus que quatre coureurs à quatre jours de l'arrivée à Paris : Wout Van Aert, Sepp Kuss, Mike Teunissen et Jonas Vingegaard. Après Primoz Roglic, Robert Gesink et Tony Martin, c'est en effet Steven Kruijswijk qui a dû mettre pied à terre. Le Néerlandais de 34 ans a bien pris le départ de Muret ce mercredi pour la 17eme étape, mais il a abandonné après une heure de course., alors que deux cols de première catégorie et la montée finale du col du Portet, classé hors catégorie, sont au programme de la journée. Il ne reste donc plus que 144 coureurs en course.Troisième du Tour de France en 2019, Steven Kruijswijk ne venait pas sur ce Tour 2021 en tant que leader, mais en tant qu'équipier de luxe de Primoz Roglic. Mais le Slovène a rapidement abandonné et c'est finalement le jeune Jonas Vingegaard qui a pris son rôle, lui qui occupe la troisième place du classement général à 5'32 de Tadej Pogacar.Mardi, soufrant déjà de sa maladie, il était arrivé à cinq minutes des meilleurs. Le Néerlandais va désormais avoir un mois pour se remettre, avant le départ de la Vuelta (le 14 août à Burgos), où il sera le leader de l'équipe Jumbo-Visma.