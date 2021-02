Jumbo-Visma : George Bennett veut zapper le Tour pour faire les JO

La question vaut le coup d’être posée et se présente comme un dilemme pour les cyclistes. Privilégier le Tour de France, qui se déroulera du 26 juin au 18 juillet, ou les Jeux Olympiques de Tokyo, dont la course en ligne masculine est prévue le 24 juillet ? Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, George Bennett, semble avoir fait son choix. Le coéquipier de Primoz Roglic et Wout van Aert s’est confié au site néo-zélandais Stuff. « Il est rare d'entendre quelqu'un dire qu'il ne veut pas faire le Tour mais je veux vraiment faire les Jeux Olympiques et je ne pourrais pas être performant et sur le Tour de France et sur les Jeux Olympiques, a déclaré avec franchise celui qui a démarré l'année 2021 par une huitième place sur le Gravel and Tar Classic en Nouvelle-Zélande. Sur n’importe quelle autre année de ma carrière, j’aurais adoré participer au Tour. J'aurais voulu en faire partie, c'est ma course préférée et c'est pour cela que je fais du vélo. J'aime ça, mais pas sur une année olympique. »

George Bennett ne peut pas être plus clair

Le 11eme du dernier Tour d’Espagne et 34eme sur la dernière édition du Tour de France ne fera pas machine arrière, et ce même s’il aura pu prétendre à un rôle de leader sur la Grande Boucle en raison de la pause de Tom Dumoulin dans sa carrière. Le message de George Bennett est clair. Le vainqueur du Tour du Piémont en 2020 n’a toutefois pas abordé le sujet avec son équipe mais ose espérer que ses dires seront pris en compte par ses dirigeants chez Jumbo-Visma. « Je pense qu'ils me laisseront rester dans mon programme de course et il n'y a pas eu de discussion en interne avec l’équipe à ce sujet », a-t-il déclaré. Sauf retournement de situation, George Bennett ne devrait donc pas courir son cinquième Tour de France en 2021.