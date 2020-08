Israel Start-Up Nation : Niv sera le premier Israélien à participer au Tour

Israeli history in the making: GUY NIV to become the first Israeli cyclist to race in the Tour de France. @guyniv1 @LeTour #TDF . ISN announcement: https://t.co/I8hVQYNALN pic.twitter.com/SFpcHn8zM3

Niv a la confiance de ses patrons

Un nouveau pays va avoir un de ses représentants sur les routes du Tour de France. En effet, le 29 août prochain à Nice, Guy Niv va devenir le premier Israélien à prendre le départ de la Grande Boucle. Présente au départ de l’épreuve pour la première fois, à la suite de son intégration à l’UCI World Tour liée au rachat de la licence de la défunte équipe Katusha-Alpecin, la formation Israel Start-Up Nation a confirmé la présence du coureur âgée de 26 ans pour la 104eme édition du Tour de France. « Je suis honoré et privilégié de représenter mon pays et l’équipe dans la plus grande course cycliste et un des plus grands événements sportifs au monde, a confié Guy Niv dans un communiqué de son équipe. Devenir le premier Israélien à le faire ? C’est peut-être un cliché mais c’est un rêve qui devient réalité. J’ai la chair de poule rien qu’en y pensant. C’est énorme, quelque chose que j’ai toujours voulu faire et, maintenant, nous allons écrire l’histoire. Je suis impatient ! »Après s’être testé à deux reprises sur le Tour d’Italie, avec un abandon lors de la 5eme étape en 2018 et une 113eme place finale en 2019, Guy Niv sera un des fers de lance de l’équipe Israel Start-Up Nation sur la Grande Boucle et a gagné la confiance de Kjell Carlström, son directeur. « En tant que grimpeur, il a les qualités pour affronter ce grand défi. Mais il nous a aussi démontré sa progression dans d’autres domaines, tant sur le plan mental que physique, assure ce dernier. Il est déjà devenu un meilleur coureur et il est plus solide que lorsqu’il a fini le Tour d’Italie la saison passée donc il a obtenu la place qu’il mérite au sein de l’équipe. Nous avons le sentiment qu’il va affronter les semaines les plus dures de sa vie, il peut y arriver, on a confiance en lui. » Une présence de Guy Niv sur les routes du Tour de France, deux ans après le départ du Tour d’Italie à Jérusalem, est un signe de l’internationalisation grandissante du cyclisme.