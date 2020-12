Israël Start-Up Nation : Le rêve d'un cinquième sacre de Froome sur le Tour de France

Pridham: Hopefully we can get a fifth Tour de France title for Chris Froomehttps://t.co/qqdCQhwaY9 pic.twitter.com/fBw8Bhzpq4

Un retour sur le Tour après deux ans d’absence

Christopher Froome s’apprête à débuter la prochaine saison sous un autre maillot. Celui d’Israël Start-Up Nation, après dix ans de gloire avec Sky devenu Ineos Grenadiers. Courir dans les rangs de l’équipe israélienne sera ainsi la dernière étape de sa carrière professionnelle.Cependant, depuis sa grave chute en juin 2019 lors du Critérium du Dauphiné, le Britannique n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Sa nouvelle équipe ne perd pas espoir et compte bien voir le grand Chris Froome renaître de ses cendres. C’est ce qu’a rapporté la directrice sportive britannique à propos de son compatriote vainqueur quatre fois sur le Tour de France, deux fois sur le Tour d’Espagne et à une reprise sur le Tour d’Italie., a-t-elle lancé pour la BBC. De grandes ambitions qui coïncident avec les déclarations de l’intéressé le mois dernier dans les colonnes de Cycling News. « J'ai été très heureux de voir le parcours sortir. Chaque année, je regarde le parcours et j'essaie de voir s'il est bien équilibré entre la montagne et le contre-la-montre. La préparation du Tour de France commence vraiment maintenant, car avec la Vuelta si tardive, la condition actuelle va devenir la base pour l'année prochaine. » Chris Froome est déjà plongé dans sa préparation de l’édition 2021. Après deux ans d’absence sur les routes de la Grande Boucle, Chris Froome aura l’espoir de bien figurer dans une compétition qu’il affectionne particulièrement et qui lui rappelle beaucoup de grands souvenirs.