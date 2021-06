Israël Start-Up Nation : Froome rêve d'une victoire d'étape

Ce dimanche à Brest, Christopher Froome (36 ans) va prendre le départ de son neuvième Tour de France, mais ce sera seulement le deuxième où il ne visera pas le podium ou la victoire finale (il avait fini 84eme en 2008, année de son premier Tour, sous les couleurs de Barloworld). Le coureur britannique, loin d’être de retour au niveau qui était le sien avant sa terrible chute de juin 2019, n’aura pas le rôle de leader de l’équipe Israël Start-Up Nation, dévolu au Canadien Michael Woods, et sera le capitaine de route de la formation israélienne. Mais au vu de son état physique et de ses derniers résultats, ce n’est pas forcément pour lui déplaire.

Froome "Vous pouvez vous attendre à me voire aller chercher des bidons ces prochaines semaines"

« Ca va être une expérience fantastique pour moi de faire le Tour à nouveau. Ca va faire presque une décennie que je n’ai pas été sur le Tour avec ce rôle, où je ne pense pas à essayer de faire un résultat pour moi-même, mais supporter l’équipe du mieux que je peux. Bien sûr, le scénario rêvé pour moi serait d’essayer d’aller remporter une étape, mais c’est vraiment secondaire en ce moment. Le premier objectif, c’est d’aider Woodsy (Michael Woods) pour qu’il ne rencontre pas de problèmes. Vous pouvez vous attendre à me voire aller chercher des bidons ces prochaines semaines. Je vais essayer de m'imprégner autant que possible de cette course qui m'a manqué ces deux dernières années - cette intensité. J'espère vraiment qu'au moins en étant là, je pourrai utiliser cela pour m'élever à un niveau plus proche de celui auquel je dois être. » Chris Froome est-il en mesure de remporter la huitième victoire d'étape de sa carrière sur le Tour de France cette année ? Réponse dans les trois prochaines semaines...