Ineos Grenadiers : Avec trois leaders, sans Kwiatkowski

Même sans Egan Bernal, qui ne sait toujours pas quand il pourra reprendre la compétition après son terrible accident de janvier dernier, Ineos Grenadier dispose encore de nombreux atouts. La formation que les Britanniques présenteront vendredi à Copenhague pour le grand départ du Tour de France en atteste., avec pour objectif dans le meilleur des mondes un éventuel joli tir groupé au classement général final. Pour mettre les trois hommes dans les meilleures dispositions,Rien qu'à eux trois, l'Espagnol, le Britannique et le Néerlandais représentent vingt participations à la Grande Boucle.L'Italien roi du contre-la-montre (il compte six victoires d'étapes sur le Giro en deux participations, dont cinq sur le chrono) et le Britannique champion du monde en titre de cyclo-cross et champion olympique de VTT cross-country à Tokyo cet été ont déjà fait leurs preuves néanmoins. Cette saison, le second a notamment terminé troisième d'A travers les Flandres., rejoint dans son analyse par son adjoint Rod Ellingworth, certain lui aussi que l'équipe aura son mot à dire avec son leadership à trois têtes. "Avec Adam, Dani et Geraint, nous avons trois fantastiques poids lourds qui peuvent relever un véritable défi. Ils ont prouvé leur forme tout au long de la saison et s'aligneront à Copenhague en pleine forme."Le précieux rouleur polonais avait annoncé lundi qu'une déchirure musculaire l'obligeait à renoncer à l'événement. Kwiatkowski, 11eme en 2013, aurait fêté cette année sa 9eme participation à la Grande Boucle.Adam Yates (GBR)Geraint Thomas (GBR)Daniel Martinez (COL)Jonathan Castroviejo (ESP)Filippo Ganna (ITA)Thomas Pidcock (GBR)Luke Rowe (GBR)Dylan van Baarle (PBS)