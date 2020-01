Ineos : Des courses hors de France prisées par Geraint Thomas pour préparer la Grande Boucle

Le programme 2020 de Geraint Thomas se précise. Le vainqueur du Tour de France 2018 et deuxième de l’édition 2019 va préparer l’échéance bien loin des routes hexagonales. Selon les informations recueillies auprès de l’équipe Ineos par le site britannique Cyclingnews, le Gallois pourrait lancer sa saison à la fin du mois de février sur le Tour de l’Algarve (19 au 23 février) mais ce déplacement dans le sud du Portugal n’est pas encore certain à 100%. Ayant déjà décidé de faire l’impasse sur le Giro, où Richard Carapaz tiendra le rôle de leader pour y défendre son maillot rose, Geraint Thomas va tout de même courir en Italie en début de saison. En effet, du 11 au 17 mars, le natif de Cardiff sera présent sur les routes de Tirreno-Adriatico, dont le parcours sera plus montagneux qu’à l’accoutumée.

Pas de Paris-Nice ou de Critérium du Dauphiné pour Geraint Thomas

En conséquence, Geraint Thomas va faire l’impasse sur l’édition 2020 de Paris-Nice, course qu’il a remportée en 2016, qui se déroulera entre Plaisir et Nice du 8 au 15 mars. Comme avant le Tour de France 2019, le Gallois ira à la fin du mois de mars sur les routes suisses du Tour de Romandie (28 avril au 3 mai) avant de prendre part au Tour de Suisse (6 au 14 juin) pour conclure sa phase de préparation. Un choix qui ne lui permettra pas de participer au Critérium du Dauphiné, dont le parcours pourrait une nouvelle fois proposer un avant-goût de Tour de France. Une course alpine sur laquelle Egan Bernal pourrait prendre part afin de préparer au mieux la défense de son maillot jaune, le Colombien ayant confirmé qu’il sera bien présent au départ de Nice le 27 juin prochain. Un maillot jaune sur lequel Geraint Thomas lorgne ouvertement.