Groupama-FDJ : Le Tour de France 2022 avec Thibaut Pinot

Nous avons le plaisir de déjà vous annoncer cinq de nos coureurs alignés sur le Tour de France 2022. pic.twitter.com/Z6bNWknm6y

Gaudu et Küng avec Pinot, Démare et Valter engagés en Italie

Marc Madiot avait ouvert la porte en octobre dernier, c’est désormais officiel. Au travers d’une publication sur son compte officiel Twitter, la formation Groupama-FDJ a levé le voile sur l’essentiel de sa composition en vue du prochain Tour de France. Alors que le Grand Départ de l’épreuve ne sera donné que le 1er juillet prochain dans les rues de Copenhague, l’équipe française a préféré dévoiler d’entrée de jeu plusieurs de ses cartes et l’une d’entre-elles sera bien… Thibaut Pinot ! Absent lors de l’édition 2021 alors que sa saison a été largement perturbée par des douleurs au dos, le Franc-Comtois va renouer avec une épreuve sur laquelle il a connu beaucoup de bonheur, avec une troisième place et le maillot blanc en 2014, mais également de franches déceptions, dont son abandon en 2019 alors qu’il était candidat au podium sur les Champs-Elysées. « Je veux retrouver mon niveau et gagner des courses. Je veux redevenir le coureur d’avant ma chute sur le Tour 2020, a ainsi déclaré le natif de Lure lors d’une conférence de presse. Le Tour de France sera le point d’orgue de ma saison avec cet objectif commun : un podium sur les Champs-Elysées. » Pour son neuvième Tour de France, Thibaut Pinot ne sera toutefois pas le seul à mener la charge pour l’équipe Groupama-FDJ.En effet, l’équipe dirigée par Marc Madiot a confirmé que le noyau dur de son équipe sur la Grande Boucle sera composé de cinq membres. Aux côtés de Thibaut Pinot, on va ainsi retrouver David Gaudu, qui sera le deuxième atout de la formation Groupama-FDJ afin de bien figurer au classement général. « Je veux transformer les Top 10 en Top 5, les Top 5 en podiums et les podiums en victoires, a ainsi affirmé le Breton face à la presse par visioconférence. Le Tour de France sera l’objectif majeur de ma saison, j’y vais avec l’équipe pour viser le podium du classement général. » Un duo qui pourra ainsi compter sur trois équipiers de luxe en la personne du rouleur suisse Stefan Küng, de l’infatigable Valentin Madouas mais également de Michael Storer. Pour ce qui est du premier Grand Tour de la saison, le Giro, l’équipe Groupama-FDJ va permettre à Attila Valter de courir devant son public. Le Hongrois sera bien présent à Budapest le 6 mai prochain pour le Grand Départ de l’épreuve tout comme Arnaud Démare. Le sprinteur français, maillot cyclamen en 2020, compte bien à nouveau briller sur les routes italiennes. Des compositions d’équipe qui restent bien évidemment à compléter mais qui donnent déjà une idée des ambitions de la formation Groupama-FDJ pour 2022.