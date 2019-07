Gaudu: "Je volais dans l'ascension"

Si Thibaut Pinot s'est imposé au sommet du Tourmalet ce samedi, lors de la 14e étape du Tour de France, il le doit en partie au travail de son coéquipier David Gaudu, qui a imprimé un tempo élevé dans l'ascension.

"J’avais envie de mettre en route encore plus tôt, Thibaut m’a canalisé, et à un moment il m’a fait un petit signe de la tête, et j’ai senti que je volais dans l’ascension, j’avais des frissons. Travailler pour un leader comme ça c’est génial", a raconté le très prometteur grimpeur de 22 ans.

Vainqueur d'une étape cette année sur le Tour de Romandie, Gaudu occupe la troisième place du classement du meilleur jeune.