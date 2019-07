Fuglsang rêve de gagner le Tour

Jakob Fuglsang se sait attendu. Le coureur de la formation Astana fait partie des coureurs capables de mettre à mal la formation Ineos de Geraint Thomas, maillot jaune du Tour de France l'an dernier, et Egan Bernal, favori cette année.

Lors de son arrivée à Bruxelles, à moins de 48h du départ, le Danois a affiché ses objectifs, avec le rêve ultime d'être en jaune sur les Champs-Elysées.

"Notre rôle sera de défier l'équipe Ineos et provoquer les conditions pour que le Tour soit plus ouvert. Il ne faudra donc pas attendre la dernière semaine pour agir et attaquer. Notre équipe est solide et on ne perdra pas beaucoup de temps dans le chrono par équipes. Mon objectif est de monter sur le podium mais au fond de moi, je rêve de gagner le Tour. C'est un rêve qui, je pense, peut très bien se réaliser cette année, car je suis plus expérimenté que l'an dernier", a-t-il déclaré.