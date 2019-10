Froome s'étonne du manque de contre-la-montre

Quadruple vainqueur de l'épreuve, et absent cette année sur blessure, Christopher Froome était bien présent à Paris ce mardi pour la présentation du parcours du Tour de France 2020. Et il n'a pas manqué de relevé la spécificité du tracé proposé cette année par les organisateurs. "Je cherche les kilomètres contre-la-montre", a immédiatement tweeté le Britannique, depuis son fauteuil du Palais des Congrès.

Il n'y aura en effet qu'un seul chrono, de 36 kilomètres, qui s'achèvera par l'ascension de la Planche des Belles Filles et ne devrait donc pas trop désavantager les purs grimpeurs. Pour le reste, de nombreuses étapes de montagne sont au programme. "Je pense que c'est un Tour brutal, probablement le plus de ces cinq ou six dernières années au moins. C'est génial, il y aura beaucoup d'opportunités pour les prétendants au classement général. C'est ce que tout le monde veut voir. Ce devrait être une course excitante, espérons qu'elle soit aussi belle que celle de cette année", a confié le coureur de l'équipe Ineos, coéquipier du vainqueur sortant Egan Bernal.