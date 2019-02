Froome: "Je suis plus motivé que jamais"

Quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, troisième en juillet dernier, visera une cinquième victoire lors de l’édition 2019, ce qui le situerait au niveau des détenteurs du record (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain). Dans une interview accordée à Cycling News, le Britannique a annoncé la couleur.

"Chaque année, je suis extrêmement motivé pour le Tour. Je dois dire que l’année dernière, je peux l’admettre, après quatre Grands Tours d’affilée, je me suis senti fondamentalement fatigué. Cette année, je me sens différent, avec beaucoup plus d’énergie, plus de concentration avec une bonne pause après la dernière saison. Je suis plus motivé que jamais pour participer au Tour cette année", a ainsi confié le leader de la Sky.