Etape 17 : Le peloton va découvrir le Col de la Loze

TDF: 17e étape

Le voilà, ce fameux col de la Loze ⛰️ Le Tour va enfin franchir la barre des 2000 mètres et pas de n'importe quelle manière. Les deux ascensions du jour sont juste monstrueuses... pic.twitter.com/iCcLGn1B7V

— Cycling Bet (@CyclingBet1) September 15, 2020

« Les favoris n'ont pas idée de ce qui les attendra »

On va croiser les doigts pour que les coureurs n'aient pas laissé toutes leurs forces ce mardi dans un parcours jonché de plusieurs difficultés inégales entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans. Parce que ce mercredi, le Tour de France va proposer aux coureurs ce qu'il se fait de plus pur en terme d'étape de montagne. Pour les funambules du vélo, comme les Slovènes Primoz Roglic ou Tadej Pogacar, ça va tirer. Pour les autres, le commun des mortels, ça s'apparente à une nouvelle journée de souffrance où les jambes vont brûler. Il n'y a qu'à écouter les témoignages du peloton, avec le vainqueur du Tour 2019 Egan Bernal en tête, pour savoir à quel point cette édition est difficile. Malheureusement pour les coureurs, cette 17eme étape entre Grenoble et Méribel, avec la ligne d'arrivée tracée au sommet du Col de la Loze, s'annonce au mieux pénible, au pire éliminatoire. Il n'est pas impossible que le peloton complet au départ de la Préfecture de l'Isère ne le soit plus à l'arrivée, à plus de 2 300 m d'altitude. Jusqu'au kilomètre 88, aucune difficulté n'est à signaler, seul un sprint intermédiaire à La Rochette servira d'animation lors du début de journée. C'est ensuite que viendra l'heure de l'explication entre les cadors du Tour.A peine sorti de la commune de La Chambre que le peloton arpentera l'historique Col de la Madeleine (Hors Catégorie, 17,1 km à 8,4%) et ses 26 passages depuis sa première apparition sur la route du Tour. Imposante, majestueuse, cette ascension sera exceptionnellement abordée par une nouvelle route, inédite et plus sauvage. Il s'agira dans un premier temps, d'observer l'état de forme de chacun car le plus dur ne sera pas encore passé. La montée finale vers Méribel s'annonce terrible pour les organismes, encore pire pour ceux dont le passage du Col de la Madeleine aura déjà été compliqué. Là-haut, au sommet du Col de la Loze (Hors Catégorie, 21,5 km à 7,8 %), le toit du Tour (2304 m) dont les pentes sont irrégulières avec de brutales ruptures, il faudra s'accrocher, espérer voire prier. « Les favoris n'ont pas idée de ce qui les attendra », glisse le directeur du Tour Christian Prudhomme au sujet de cette montée finale inédite. Certains passages où la pente dépassera les 20% viendront-ils à bout des coureurs ? Ruineront-ils les espoirs des challengers ou relanceront-ils la course au maillot jaune ? Toutes les questions trouveront sans doute une réponse ce mercredi entre 17h05 et 17h35.