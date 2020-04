EF Pro Cycling / Uran : « Si le Tour n'est pas organisé, seules trois équipes survivraient »

¿Te lo perdiste? Revive aquí la entrevista con @UranRigoberto , donde habló sobre importantes momentos de su carrera deportiva, su rol de empresario y la difícil situación que atraviesa el mundo por el COVID-19 >> https://t.co/d55zhVv8Gu

— FCC (@fedeciclismocol) April 18, 2020

« Ce pourrait être une grande crise économique »

« Sur le Giro, le passage dans les Dolomites sera très difficile »

Ses propos sont alarmistes. Dans un entretien accordé à la Fédération colombienne de cyclisme (FCC), Rigoberto Uran s'est inquiété d'une possible future annulation du Tour de France. Ce dernier, initialement programmé du 27 juin au 19 juillet, a été déplacé du 29 août au 20 septembre prochains.Une perspective qui ne réjouit forcément pas grand monde. Car, au-delà de l'aspect sportif, c'est surtout économiquement que le monde du vélo en pâtirait.C'est l'avis du leader de la formation EF Pro Cycling, qui, si une telle situation se présentait alors et si la saison ne reprenait pas, n'est pas très optimiste quant à l'avenir d'un bon nombre d'équipes professionnelles : « Ce pourrait être une grande crise économique.Par exemple, sur les 18 équipes WorldTour (ndlr : 19 en réalité), seules trois survivraient. A l'heure actuelle, il y a trois équipes solides économiquement dans le monde. Si cela continue, il y aura encore plus de retombées négatives. Lorsqu'une entreprise doit faire des économies, cela commence par le sponsoring, ce qui affecterait donc le cyclisme et le sport. »Alors que, récemment, l'UCI a donc présenté un tout nouveau calendrier, celui-ci n'a pas remporté l'adhésion du natif d'Urrao, deuxième du Tour de France 2017, notamment sur les courses tardives : « Ça va être compliqué. Le Tour n'est pas un problème car août et septembre est une bonne période en Europe. Par contre, c'est différent en octobre.Sur le Giro, le passage dans les Dolomites sera très difficile, il risque de neiger. Et sans parler du Tour d'Espagne en novembre... Mais je sais que les dirigeants veulent sauver la saison et c'est important. »