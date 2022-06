EF Education-EasyPost : Une équipe autour d'Uran

Bissegger attendu dès vendredi



EF EDUCATION-EASYPOST (USA)

Il ne manquait plus qu'elle. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste américaine EF Education EasyPost a annoncé le nom des huit coureurs amenés à disputer l'édition 2022 du Tour de France, qui s'élance ce vendredi, du côté de Copenhague au Danemark, pour se terminer le dimanche 24 juillet prochain. Il s'agit de huit coureurs de huit nationalités différentes., qui prendra ainsi part à son dixième Tour de France. Ces dernières années, le coureur a fait preuve d'une belle régularité, au niveau du classement général final de la Grande Boucle. Deuxième en 2017, soit son meilleur résultat, le Colombien a ensuite enchaîné trois autres Top 10, puisqu'il a également terminé septième en 2019, huitième en 2020 et reste sur une dixième place.Dans la montagne, il aura le droit à un total de deux lieutenants, à savoir l'Américain Neilson Powless, qui reste sur une quatrième place lors de la dernière édition du Tour de Suisse, ainsi que le Portugais Ruben Guerreiro, vainqueur, pas plus tard que le 14 juin dernier, du Mont Ventoux Dénivelé Challenges. Sur les étapes de plaine, les deux hommes importants seront l'Allemand Jonas Rutsch sans oublier le Gallois Owain Doull.Ce sera également le cas du Suisse Stefan Bissegger, qui sera attendu dès le contre-la-montre inaugural de ce vendredi, où il sera l'un des favoris. En revanche, pas de trace d'Esteban Chaves, qui ne fera donc pas partie de cette aventure.Alberto Bettiol (ITA)Ruben Guerreiro (POR)Stefan Bissegger (SUI)Neilson Powless (USA)Magnus Cort Nielsen (DAN)Jonas Rutsch (ALL)Owain Doull (GAL)Rigoberto Uran (COL)