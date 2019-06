Dumoulin forfait à son tour pour la Grande Boucle

Après Chris Froome, qu'on ne reverra plus sur un vélo cette saison, et Geraint Thomas, victime d'une nouvelle chute cette semaine sur le Tour de Suisse et à ce titre perturbé dans sa préparation pour le prochain Tour de France, c'est ce jeudi le forfait du Néerlandais Tom Dumoulin (Team Sunweb), qui est officialisé par son équipe : le dauphin de Thomas sur la dernière Grande Boucle ne sera pas en mesure de prendre le Grand Départ de Bruxelles le 6 juillet prochain.

Dumoulin n'est pas suffisamment remis de la blessure au genou, consécutive à sa chute, synonyme d'abandon, sur le dernier Giro. Opéré lundi de cette irritation au niveau de son articulation, le coureur avait auparavant dû renoncer sur les routes du dernier Critérium du Dauphiné. Un retour dans le peloton sans doute prématuré. Froome et Dumoulin sur la touche, le champ des possibles s'ouvre forcément dans l'optique de ce prochain Tour de France...

Throughout various ups and downs, hope prevailed, but unfortunately @tom_dumoulin is to miss #TDF2019



"I realised it’s just not realistic for my level to be there in time. I’ve tried so hard to get there but I really have to listen to my body."



