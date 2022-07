DSM : Bardet attend sa chance et... des attaques contre Pogacar

Plutôt discret depuis le départ de ce Tour de France, Romain Bardet s'est surtout attaché à limiter la casse en attendant son heure. L'Auvergnat, victime d'une chute samedi mais pas forcément inquiet pour autant ("J'ai une douleur sous la rotule mais une fois que c'est chaud, ça va à peu près") est certain qu'elle ne va pas tarder à intervenir, d'autant que le peloton a attaqué le terrain de jeu préféré du leader français de l'équipe DSM : la montagne, avec une deuxième étape dans les Alpes au programme ce mardi. Bardet pense toutefois que les brèches ne s'ouvriront pour lui qu'à deux conditions : que Tadej Pogacar, qu'il estime intouchable "s'il contrôle la course et qu'il n'y a pas le feu dès le kilomètre zéro" subisse des attaques de toute part et que le double vainqueur sortant se retrouve isolé. Si c'est le cas, alors le deuxième du Tour 2016 et 3eme l'année suivante en 2017 est persuadé qu'il aura des coups à jouer.

Bardet mise aussi sur la chaleur



"Il (Pogacar) ne pourra pas courir après tout le monde. J’attends ce type de situations. Je sais qu’il faut être patient. Il n’y avait aucune chance que ça arrive les neuf premiers jours (...) mais je pense que ça va arriver", confie Bardet dans L'Equipe, à deux jours de la terrible étape de jeudi qu'il attend avec impatience. "Quand on attaquera le Galibier, le Télégraphe, la Croix de Fer, etc... C’est là où il faudra être opportuniste. Je ne vais pas prétendre le battre à la pédale dans les deux derniers kilomètres de l’Alpe-d’Huez." Autre détail et pas des moindres qui pourrait faire les affaires de Bardet, à entendre l'intéressé : la chaleur, qui s'annonce étouffante ces prochains jours dans les Alpes comme partout en France. "Ca va jouer, et je pense que le général va bouger." Deuxième Français pour le moment du classement à une seconde de David Gaudu (Groupama-FDJ), Bardet espère qu'il sera l'un des principaux bénéficiaires des évolutions à venir.