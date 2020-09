Dopage : Soupçons au sein d’Arkéa-Samsic

Le Tour de France 2020 est terminé depuis 24 heures, mais le classement sera-t-il figé dans le marbre ? Rien n’est moins sûr, car des soupçons de dopage entourent l’une des équipes invitées sur la Grande Boucle, Arkéa-Samsic. Dominique Laurens, la procureure de Marseille a en effet annoncé que deux gardes à vue étaient en cours ce lundi « suite à une enquête diligentée par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) sur des soupçons de dopage visant une petite partie de l’équipe ». La magistrate a évoqué auprès de l’AFP « la découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments dans (des) affaires personnelles (...) et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante (…) La procureure a également parlé « des chefs d'administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive, aide à l'utilisation et incitation à l'usage de de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. »

Les chambres des Colombiens ont été fouillées mercredi Dimanche, Le Journal du Dimanche avait révélé qu’une perquisition des gendarmes de l’OCLAESP avait été menée mercredi dernier près de Méribel dans l’hôtel de l’équipe Arkéa-Samsic. Les chambres de Nairo et Dayer Quintana et de Winner Anacona ont notamment été fouillées, ainsi que celles des masseurs, et les voitures de l’équipe. Sept coureurs de l’équipe française ont réussi à finir le Tour de France : Warren Barguil 14eme (à 31’04 de Pogacar), Nairo Quintana 17eme (à 1h03'07), Winner Anacona 66eme à 3h32'40, Dayer Quintana 95eme à 4h25'50, Kevin Ledanois 102eme à 4h35'48, Connor Swift 106eme à 4h41'59 et Clément Russo 133eme à 5h28'45. Des performances réussies à l’eau claire ? L’enquête nous le dira.