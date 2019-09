Dennis sort du silence après son abandon mystère

La dernière fois que Rohan Dennis a été aperçu par le monde du cyclisme, c'était sur la 12e étape du Tour de France 2019, sur laquelle il a abandonné à la surprise générale. Deux mois après, il est sorti du silence pour évoquer son abandon, sans en donner les raisons.

"Ce n'était pas préparé. J'avais parlé avec mon manager avant le début de l'étape et nous étions d'accord sur le fait que je finirais et que nous nous occuperions de nos affaires après. Je savais qu'en abandonnant, je devrais gérer les conséquences. Je ne m'attendais pas à ce que cela prenne une telle ampleur car ce n'est qu'une course de vélo. Mais avec le recul, cela était la meilleure chose à faire", a-t-il déclaré dans les colonnes d'Adélaïde News.

Le coureur australien a indiqué être désormais focalisé sur les Mondiaux de cyclisme (22-29 septembre) et l'épreuve du contre-la-montre.