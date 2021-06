Deceuninck-Quick Step : Lefevere a des doutes sur la blessure de Bennett

C’était l’une des interrogations autour de la liste des huit coureurs de Deceuninck Quick Step retenus pour le Tour de France. Sam Bennett, maillot vert de la dernière édition mais blessé au genou, allait-il en faire partie ? La réponse est non, puisque l’Irlandais a cédé sa place à Mark Cavendish. Mais selon Patrick Lefevere, le patron de l’équipe belge, il y a des zones d’ombre autour de cette blessure, comme il l’a confié à Sporza et Het Laatste Nieuws. « Je ne peux pas prouver qu’il n’a pas mal au genou, mais je commence à penser de plus en plus que c’est plus de la peur de l’échec que de la douleur. On pensait que Bennett était sur la bonne voie. Mais ensuite il s’avère qu’il nous a dit tout sauf la vérité. Il a dit trois choses différentes à trois personnes différentes de l’équipe. Ce n’est pas comme ça que ça se joue. Bennett était supposé venir en Belgique dimanche soir. D’abord, il nous a dit que son vol était reporté. Ce qui était vrai. Puis on nous a parlé de sur-réservation, et c’est précisément Bennett qui n’avait plus de place dans l’avion ? Je ne suis pas suspicieux par nature, mais ensuite j’ai commencé à me poser des questions. »

Lefevere : "Dommage qu'un homme de 30 ans n'ose pas dire la vérité"

Après la blessure de Sam Bennett, son équipe lui a demandé de se reposer. Mais l’Irlandais de 30 ans a préféré demander conseil ailleurs, selon Lefevere : « Dans notre dos, il est allé voir un physiothérapeute à Monaco, qui a dit qu’il pouvait s’entraîner mieux. Un « faiseur de miracles », vous connaissez… C’est dommage qu’un homme de 30 ans n’ose pas dire la vérité. A l’exception de Julian Alaphilippe, nous avions construit toute l’équipe autour de lui. Mais Cavendish prendra sa place. » Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sam Bennett n’ira peut-être pas plus loin avec l’équipe belge…