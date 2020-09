Cyclisme - Tour de France : Zakarin (CCC) abandonne

Ilnur Zakarin abandonne. On rappelle que le Russe souffre d'une côte fracturée depuis sa chute la veille dans le fictif. CCC continuera à 7 et le peloton du Tour à 160. #TDF2020 pic.twitter.com/SlliEMouQc

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 10, 2020

Zakarin victime d'une chute après le départ... fictif !



❌ Ilnur Zakarin abandons after his injury, sustained yesterday.

❌ Abandon d'Ilnur Zakarin en raison d'une blessure.#TDF2020



— Tour de France™ (@LeTour) September 10, 2020



#TDF2020

Unfortunately, Ilnur Zakarin has been forced to stop racing on stage 12 as a result of the injuries he sustained in the crash at the start of yesterday's race.



Join us in wishing Ilnur a speedy recovery 👇#RideForMore https://t.co/UPFacZ8vFK pic.twitter.com/jw6CpzJcyi



— CCC Team (@CCCProTeam) September 10, 2020

Vingt-cinquième du classement final en 2016 lors de sa première participation (avec une victoire d'étape à la clé), 9eme deux ans plus tard pour son retour sur la course et 51eme l'année dernière,Le coureur de l'équipe CCC a été contraint de mettre pied à terre ce jeudi, entre Chauvigny et Sarran (218 km), étape la plus longue au menu de cette édition reportée de deux mois en raison de la pandémie de Covid-19.Une chute après le départ fictif dont l'ancien pensionnaire de l'équipe Katusha-Alpecin s'était relevé avec une fracture d'une côte.de cette 12eme étape programmée sur les terres des regrettés Raymond Poulidor et Jacques Chirac. Souffrant visiblement trop, Zakarin, 5eme du Tour d'Italie 2017 lors d'une même année qui l'avait vu grimper sur le podium de la Vuelta (3eme), a, laissant son équipe poursuivre cette Grande Boucle à sept (Zakarin est le premier abandon de la formation polonaise depuis le départ de Nice, le 29 août dernier).Quatrième de l'étape de Loudenvielle remportée par le Français Nans Peters en solitaire, Zakarin était le seul ce jour-là à pouvoir accompagner l'Isérois dans les ascensions. Mais Peters s'était fait un plaisir de le distancer dans les descentes, tout sauf le point fort du Russe. « J'ai vu qu'il descendait comme une chèvre », avait déclaré sans filtre le protégé de Vincent Lavenu après sa victoire.