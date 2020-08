Cofidis mise sur Martin et Viviani pour briller sur le Tour

Cinq coureurs de l’équipe Cofidis étaient déjà assurés (sauf accident) d’avoir leur place sur le Tour de France, et les trois autres ont été dévoilés ce lundi. L’effectif de la formation française est donc complet. Les Rouge et Blanc auront pour leader Guillaume Martin, qu’ils ont recruté à l’intersaison pour briller sur le Tour de France. Excellent depuis la reprise de la saison, le « cycliste philosophe », douzième l’a passé, peut viser le Top 10. « Je suis très excité à l’idée de participer à mon 4eme Tour de France. Ce sera forcément une Grande boucle particulière, d’autant qu’on a longtemps cru qu’elle n'aurait pas pu avoir lieu. C’est un soulagement d’être au départ avec un collectif aussi soudé. Grâce à mes bonnes prestations du mois d’août, je l’aborde avec confiance et ambition. L’objectif prioritaire, c’est de viser une victoire d’étape et, en fonction du scénario, de tenter d’obtenir une place d’honneur au classement général », a déclaré le coureur de 27 ans, qui pourra compter sur Jésus Herrada, Nicolas Edet, Anthony Pérez et Pierre-Luc Périchon pour l’épauler en montagne.

Viviani sait comment gagner sur le Tour

Mais Cofidis visera aussi les victoires d’étapes sur cette Grande Boucle, avec son sprinteur Elia Viviani, aidé par ses poisson-pilotes Christophe Laporte et Simone Consonni. « Pour un coureur, c’est toujours une grande fierté d’être sélectionné au Tour de France, la course la plus prestigieuse de notre sport. Cela veut dire que l’on fait partie des meilleurs coureurs au monde. Pour moi, c’est un honneur d’être le leader de l’équipe avec Guillaume Martin. Il y aura forcément beaucoup d’émotion à porter le maillot d’une équipe française. Lever les bras avec le maillot Cofidis pour ce 3eme Tour de France est mon objectif principal », a déclaré l’Italien, vainqueur de l’étape arrivant à Nancy l’an passé sous le maillot de Deceuninck-Quick Step.



L’équipe Cofidis pour le Tour de France : Simone Consonni (ITA), Nicolas Edet (FRA), Jesus Herrada (ESP), Christophe Laporte (FRA), Guillaume Martin (FRA), Anthony Perez, FRA), Pierre-Luc Périchon (FRA), Elia Viviani (ITA)