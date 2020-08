Bora-Hansgrohe : L’équipe change de maillot pour le Tour

Changement de tenue pour Bora-Hansgrohe, l’équipe de Peter Sagan. La formation allemande n’arborera pas un maillot à dominante noire sur le Tour de France, qui partira de Nice ce samedi, mais un maillot blanc et vert. « Notre maillot blanc a déjà été un gros succès l’an dernier, il a été très populaire auprès de nos fans. Nous espérons que cette année, nous offrirons une nouvelle fois une alternative attractive à notre maillot noir », s’est réjoui le manager de l’équipe Ralph Denk, également ravi de voir un nouveau sponsor arriver, en l’occurrence Ötztal, l’office du tourisme autrichien.

Buchmann diminué

En plus de la star Peter Sagan, qui visera un huitième maillot vert sur la Grande Boucle, l’équipe Bora-Hansgrohe va également viser le classement général avec Emanuel Buchmann, quatrième l’an passé, mais qui a chuté sur le Critérium du Dauphiné il y a deux semaines, heureusement sans subir de fractures. « Souffrir d’une telle chute est vraiment dommage car j’étais vraiment en bonne condition. Au Dauphiné, j’étais le plus fort en montagne derrière Roglic et avec Pinot. Maintenant, il y a plusieurs points d’interrogation dans ma tête, notamment car la course va débuter très vite, dès la deuxième étape nous serons en montagne. On verra ce que je peux faire. J’aborde le Tour au jour le jour désormais », a confié le coureur allemand. Dès ce week-end, on devrait en savoir plus sur son état de forme.