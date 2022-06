Bora-Hansgrohe : Avec Vlasov, sans S.Bennett

Van Poppel préféré à Sam Bennett

BORA-HANSGROHE (ALL)

"Vlasov sera notre leader." Le directeur sportif Rolf Aldag a été très clair à l'aube du Tour de France, qui s'élancera vendredi de Copenhague (Danemark)., vainqueur cette saison du Tour de Romandie et du Tour de la communauté de Valence. Pour beaucoup de spécialistes, le jeune coureur russe de 26 ans, transfuge de l'équipe Astana, fait même figure de principal danger pour les deux immenses favoris de cette Grande Boucle que sont le double vainqueur sortant Tadej Pogacar et son compatriote Primoz Roglic. Les deux Slovènes peuvent d'autant plus craindre le 4eme du Giro 2021 qu'ilAinsi, en montagne, Vlasov pourra compter sur les Autrichiens Patrick Konrad et Felix Grossschartner ainsi que sur les Allemands Maximilian Schachmann et Lennard Kämna, eux aussi sélectionnés, pour faire exploser les meilleurs.De la même façon,Aldag rêve de voir son leader russe sur le podium final, mais pas seulement."Nous ne voulons pas courir de manière traditionnelle. Nous voulons être agressifs et faire partie de chaque scénario dans les étapes comme pour le classement général." Une stratégie qui aurait à n'en pas douter beaucoup plu à Sam Bennett. Mais pour cela,, et c'est sur ses épaules que reposera la charge de jouer sa carte sur les sprints massifs. Car l'équipe Bora-Hansgrohe a également bien l'intention de tout rafler dans ce domaine. Ambitieux.Aleksandr Vlasov (RUS)Felix Grossschartner (AUT)Marco Haller (AUT)Lennard Kämna (ALL)Patrick Konrad (AUT)Nils Politt (ALL)Maximilian Schachmann (ALL)Danny van Poppel (PBS)