Bernal, un succès historique

C'est un nouvel horizon qui s'ouvre sur le Tour de France. Dimanche soir, Egan Bernal va devenir le premier Colombien à remporter la plus grande course du monde. En jaune depuis vendredi soir, solide dans l'ascension de Val Thorens samedi, le coureur de l'équipe Ineos va remonter les Champs-Elysées en vainqueur, ce dimanche soir, ce qu'aucun coureur de son pays n'avait su faire auparavant.

La Colombie s'est découverte au cyclisme et le cyclisme a découvert la Colombie dans les années 1980, avec la victoire de Lucho Herrera à l'Alpe d'Huez en 1984, puis le podium de Fabio Parra en 1988. Des purs grimpeurs, nés en haute montagne, prédestinés par la nature à briller aux hauteurs où se joue le Tour de France. Mais il faudra attendre 2003 pour voir un Colombien en jaune et ce sera... un rouleur, Victor Hugo Pena, équipier de Lance Armstrong, qui s'emparera de la précieuse tunique après un chrono par équipe. Est arrivée ensuite une génération très prometteuse, celles des Quintana, Uran, Henao, Lopez, Chaves, qui a remis le ce pays d'escaladeurs sur le devant de la scène. Annonçant, en quelque sorte, le sacre de Bernal.

"C’est le triomphe de tout un pays et pas seulement le mien, dit-il, ému. Nous avions déjà gagné la Vuelta (Herrera en 1987, Quintana en 2017, ndlr), le Giro (Quintana en 2014, ndlr) mais il nous manquait le Tour et c’est un honneur pour moi d’apporter cela. Pour nous c’est un rêve. Il y a quelques années je le regardais à la télévision et je pensais que c’était impossible. Maintenant on y est… et il y a beaucoup d’émotions qui se mêlent." On se souvient des scènes de liesse en Equateur, en mai dernier, après la victoire de Richard Carapaz sur le Tour d'Italie. Il faut s'attendre à ce que ce soit encore plus fort cette fois-ci.

Plus jeune vainqueur depuis 110 ans

Qu'est-ce que Bernal a de plus que ses devanciers ? Sans doute un profil plus complet. Passé par le VTT, découvert en Italie par Gianni Savio, qui l'a lancé dans l'équipe Androno-Giocatolli, avant se de faire chiper son joyau par la surpuissante équipe Ineos (Sky, à l'époque), Bernal est bien sûr un excellent grimpeur, avant tout. Mais il n'a pas vraiment de point faible. Il est bon en contre-la-montre, suffisamment en tout cas pour limiter la casse face aux purs rouleurs. Il a aussi un sens évident de la course, et son comportement dans les bordures ou sur les pavés est pratiquement digne d'un Flandrien. On l'a ainsi vu remporter en début d'année un Paris-Nice froid et venteux qui aurait rebuté plus d'un Colombien habituellement.

Avec Bernal, on a affaire à un prodige, un talent inné. Un coureur qui a gravi les échelons à une vitesse folle, mais linéaire, ce qui est de nature à repousser les soupçons de dopage (on ne s'en plaindra pas côté Ineos). Son succès est historique, et pas seulement pour la Colombie. Bernal va devenir ce dimanche, à 22 ans, le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre et le plus jeune lauréat depuis 110 ans. Ce n'est pas rien dans un sport d'endurance, de maturité physique.

Il est tentant d'imaginer que son règne ne fait que commencer. Bien sûr, on promettait de multiples victoires dans le Tour à Quintana (qui, si l'on se fie à la courbe de sa carrière, devrait ne jamais le remporter), voire à Andy Schleck. Idem pour Jan Ullrich, vainqueur en 1997 à 23 ans, et plus jamais ensuite, victime de Lance Armstrong et de ses propres tourments. Mais ce Bernal a la tête bien faite, et le ciel semble être sa seule limite. Pour un Colombien, né sur les hauts plateaux, ça ne paraît pas si loin.