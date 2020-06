Arkéa-Samsic : Treize coureurs présélectionnés pour le Tour de France

Manager Général de l’équipe Arkea-Samsic, @emmanuelhubert3 a dévoilé ce jour une pré-sélection de treize coureurs pour le Tour de France 2020https://t.co/Hj1H6YTmXE#Tousensemble pic.twitter.com/60caCf1WrD

Petit à petit, le sport reprend ses droits après un coup d'arrêt suite à la pandémie de coronavirus qui a sévi dans le monde. Alors que le Tour de France 2020 a été déplacé de quelques semaines et aura normalement lieu du 29 août au 20 septembre, Arkéa-Samsic a dévoilé ce mercredi une présélection de 13 coureurs pour l'événement phare de la fin d'année en cyclisme.« A quelques semaines de la reprise de la saison 2020, nous avons établi la Direction Sportive de l’équipe Arkéa-Samsic et moi, une présélection de treize noms pour le Tour de France. Autour de nos deux leaders Nairo Quintana et Warren Barguil, notre choix s’est porté entre sur des coureurs d’expérience et de trois jeunes talents qui pourraient faire leur début sur les routes du Tour de France : Clément Russo, Thibault Guernalec et le Britannique Connor Swift.», a expliqué ce mercredi Emmanuel Hubert, le manager générale de la formation Arkéa-Samsic, dans un communiqué.Nairo Quintana (Colombie), Warren Barguil (France), Diego Rosa (Italie), Winner Anacona (Colombie), Dayer Quintana (Colombie), Maxime Bouet (France), Connor Swift (Grande-Bretagne), Clement Russo (France), Kevin Ledanois (France), Thibault Guernalec (France), Lukasz Owsian (Pologne), Anthony Delaplace (France), Romain Hardy (France)