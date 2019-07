Alaphilippe veut rester lui-même

Durant tout le Tour de France, chaque jour, Julian Alaphilippe a dû refroidir les ardeurs de ses plus optimistes supporters. Non, malgré son parcours exceptionnel, malgré sa place de leader du classement général, malgré ses performances en contre-la-montre, sa belle défense dans les Pyrénées, le Français savait bien qu'il ne serait pas capable de tenir jusqu'au bout, de ramener le maillot jaune jusqu'à Paris. Impossible pour lui de tenir jusque dans les Alpes, d'enchaîner les sommets à plus de 2000 mètres d'altitude.

Pour gagner le Tour, pour schématiser, Alaphilippe devrait modifier ses méthodes d'entraînement (travailler sur l'endurance, moins sur l'explosivité), et surtout sa façon de courir, pas du tout "économique". En quelques sortes, suivre le parcours d'un Geraint Thomas. Mais il n'est pas prêt à cela. "Le maillot jaune, j'y ai pris goût jour après jour. Pour l'avenir je n'y pense pas, assure-t-il dans les colonnes de L'Equipe. Ce classement est inespéré, ces quatorze jours en jaune sont inespérés aussi. Mon discours n'a pas changé, je ne me vois pas changer tous les plans de ma carrière car j'ai été quatorze jours en jaune et que je finis cinquième du Tour. Je retiens tout autant deux victoires acquises avec du panache, pas des victoires anodines."

En d'autres termes, Alaphilippe veut rester Alaphilippe. Un coureur d'instinct, un coureur de coups, spécialisé dans les courses d'un jour (il a gagné Milan-San Remo, la Clasica San Sebastian, deux fois la Flèche Wallonne), qui a encore de très belles choses à faire dans ce registre: il rêve de Liège-Bastogne-Liège, du Tour de Lombardie, et pourrait s’essayer sur les Flandriennes, à l'instar de Philippe Gilbert. Et cela ne l'empêche pas de briller sur le Tour de France, d'imaginer porter à nouveau le maillot jaune sur une prochaine édition, si le parcours s'y prête, dans la première semaine. Mais sans viser plus loin.

Bien sûr, sur ce Tour, il s'est accroché très longtemps, bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Il a rivalisé avec les purs grimpeurs avant de s’essouffler, sans s'écrouler totalement. C'est parce que le garçon est un gros bosseur. Ce Tour, il l'avait préparé assidûment, avec des stages en altitude, des reconnaissances d'étape. "Ma préparation a été plus ou moins la même que l'an passé, explique-t-il (en 2018, il avait gagné deux étapes de montagne, remporté le maillot à pois de meilleur grimpeur, et terminé 33e du général, ndlr). À force de travail, mon niveau s'est élevé. Je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour régresser. Ce résultat est la récompense de tout cet investissement." Cette méthode l'a emmené vers la première place mondiale au classement UCI, et on comprend pourquoi il ne souhaite pas la modifier afin de viser un hypothétique classement général sur le Tour. En tout cas pas pour l'instant. Un jour, peut-être ?

Take a trip down memory lane, all the way to the 2016 Le Tour, and discover new kid on the block @alafpolak1 before he became the man who ignited the hopes of a nation and kept them alive for three weeks during a memorable #TDF2019.

Thank you to the crew of "One Year in Blue"! pic.twitter.com/dqAkreyqqI