Alaphilippe s'impose en patron à Pau

C'est une performance incroyable que Julian Alaphilippe a livré lors du contre-la-montre entre Pau et Pau, lors de la 13e étape du Tour de France. Le Français a livré 27 kilomètres de très haut niveau, pour au final s'imposer avec 14 secondes d'avance sur Geraint Thomas, spécialiste de l'exercice. En tête à chaque intermédiaire, il a mené la course de bout en bout, avec une vraie allure de favori à la victoire finale. "Je savais que le parcours me convenait, que je pouvais faire quelque chose. J'ai tout donné, j'ai repoussé mes limites", a déclaré le maillot jaune au micro de France TV. Désormais le coureur de la Deceunick-Quick-Step compte 1'26" d'avance sur le vainqueur sortant, et plus de 2 minutes sur Kruijswijk, désormais troisième.

Parmi les autres français, Thibaut Pinot a lui aussi réalisé un très beau contre-la-montre, en finissant à la 7e place, pour seulement 20 secondes de perdues sur Geraint Thomas. Une performance qui le replace à la 7e place du général, avec 1'10" de retard sur Kruijswijk et 1'56" sur Geraint Thomas. Tout reste possible avant le début de la haute montagne pour Thibaut Pinot. Julian Alaphilippe, lui, s'affiche désormais comme le coureur dominant de ce Tour.