Alaphilippe: "Je vais rentrer tard à l'hôtel"

Récupération : un maître-mot en cette fin de Tour de France pour Juljan Alaphilippe, qui possède 1'35" sur son dauphin au général Geraint Thomas, victime d'une chute a priori sans gravité ce mardi, lors de la 16e étape courue autour de Nîmes.

"Il n’y a jamais vraiment de journée où tu peux récupérer à bloc (sic). On va dire que c’était une journée un peu moins difficile que les autres. La chaleur l’a rendue pas évidente… L’échappée est partie vite, ça a fait du bien à tout le monde, c’était plus ou moins calme, ça roulait vite quand même, il y avait du vent, de la nervosité dans le final : c’est jamais vraiment tranquille, les journées sont longues", reconnaît le numéro un mondial. Je viens de finir l’étape, j’ai une autre étape qui commence maintenant et je vais rentrer tard à l’hôtel. C’est ça aussi « la magie du Tour »…"