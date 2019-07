Alaphilippe: "Je ne suis pas surpris de perdre du temps"

En difficulté à 4 kilomètres du sommet, Julian Alaphilippe s'est accroché lors de la 15e étape du Tour de France pour conserver la place de leader du classement général.

"J’ai donné le maximum et toute l’équipe a encore fait un super travail, surtout dans toute la première partie pour contrôler l’échappée. C’est sûr que ça s’est un peu corsé dans le final mais j’ai fait tout ce que je pouvais pour garder le maillot jaune et je suis ravi d’y être parvenu, a réagi le Français. Il ne fallait pas paniquer, mais je savais que ça allait être une journée difficile. Et d’ailleurs je ne suis pas surpris de perdre du temps. Maintenant, je vais profiter de ma journée de repos."

Alaphilippe va aborder la dernière semaine du Tour avec 1'35" sur son plus proche poursuivant au classement général, Geraint Thomas.