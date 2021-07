Alaphilippe : «Aucun regret mais plus beaucoup d’énergie»

Julian Alaphilippe ne s'était déjà pas beaucoup épargné lors de la première semaine. Toutefois, la deuxième semaine a donné à voir un Alaphilippe encore plus offensif. Le champion du monde s'est d'ailleurs souvent retrouvé à l'avant. Les chiffres en attestent, puisque sur les six étapes de cette deuxième semaine, il s'est retrouvé à trois reprises dans la bonne échappée. Vingt-troisième du classement général à 55 minutes du leader Tadej Pogacar, l'Auvergnat ne regrette pas d'avoir tant donné. En revanche, il ne cache pas que la troisième et dernière semaine qui se profile et à laquelle les coureurs s'attaqueront dès mardi, il ne l'abordera pas avec les meilleures jambes qui soient. Le leader de l'équipe Deceuninck-Quick Step attend d'ailleurs beaucoup de cette 16eme étape pour savoir dans quelle condition physique il se trouvera au lendemain de la deuxième journée de repos.

Alaphilippe : "Il ne me reste plus beaucoup d'énergie"

"Il ne me reste plus beaucoup d'énergie. Les deux premières semaines ont été assez éprouvantes et j'étais vraiment fatigué hier (dimanche) à l'arrivée de l'étape. Je vais bien voir demain (mardi) comment sont les sensations, et je verrai alors comment je vais gérer cette dernière semaine. Mais je pense que physiquement, je vais être rappelé à l'ordre rapidement, même si je sais par expérience que les journées de repos me font toujours du bien", avoue le premier maillot jaune de cette 108eme édition, sans regretter pour autant d'avoir fait preuve d'une telle agressivité. Ne serait-ce que pour le plaisir d'être premier leader du classement général de ce Tour 2021.

Alaphilippe : "Je me suis fait plaisir"

"Je n'ai vraiment aucun regret", affirme avec force le natif de Saint-Amand-Montrond. "J'ai couru comme j'aime le faire et je me suis fait plaisir. J'étais très heureux d'avoir remporté la 1ère étape et d'avoir le maillot jaune, surtout quand je vois comment j'ai souffert ces derniers jours." Et plus généralement depuis le départ de Brest. Car, le champion du monde en convient : "même si je m'attends toujours à ce que le Tour représente trois semaines de souffrance, ce Tour est particulièrement dur". Espérons tout de même pour Alaphilippe qu'il réussira à aller au bout.