AG2R-La Mondiale : Le Tour de France, finalement un objectif pour Bardet ?

Romain Bardet va-t-il changer ses priorités ? Meilleur grimpeur du Tour de France 2019, le leader de la formation AG2R-La Mondiale avait décidé de modifier ses objectifs pour la saison 2020. Et cela passait par une participation au Tour d’Italie, qui devait s’élancer depuis Budapest le 9 mai prochain. Mais, face à la pandémie de Covid-19 qui touche très durement l’Italie, RCS Sport a décidé de reporter l’épreuve. Une situation qui va contraindre bon nombre de coureurs à modifier leur plans et Romain Bardet ne va pas y échapper. « On va réorienter le calendrier de Romain, dès lundi matin on va se pencher sur son programme et sur celui de tous les coureurs avec une incertitude, parce qu'on sait que les courses s'arrêtent jusqu'à fin mars, mais que cela ira sans doute au-delà, a confié Vincent Lavenu à Cyclism’Actu à l’issue de l’arrivée de la dernière étape de Paris-Nice ce samedi. On s'adaptera. »

Lavenu : Le Tour « pourrait être un nouvel objectif »

Cette annulation qui, dans la situation actuelle, était inévitable va donner des regrets à l’équipe AG2R-La Mondiale car le parcours prévu était intense. « Évidemment c'est une déception pour Romain parce qu'il avait très envie de faire ce Giro, mais nul doute qu'il va retrouver de la motivation pour faire d'autres grandes courses », ajoute Vincent Lavenu. Toutefois, ce changement de programme pourrait permettre au natif de Brioude de viser... le Tour de France ! « Ça pourrait tout à fait être un nouvel objectif pour Romain. De toute façon, si le Giro n'a pas lieu, je pense que toutes les forces vives du peloton seront concentrées sur le Tour de France, assure le patron de la formation savoyarde. Donc il y aura tous les meilleurs coureurs du monde sur le Tour, avec aussi derrière un grand objectif qui sont les Jeux Olympiques. » Des JO dont la tenue est également incertaine en raison de la crise sanitaire actuelle. Une saison 2020 qui restera à géométrie variable en fonction de la tenue, ou non, des courses.