AG2R-La Mondiale : Bardet doit repartir de zéro

Pour la première fois depuis 2012, Romain Bardet regarde le Tour de France à la télévision. Le coureur de 29 ans a été contraint à l’abandon il y a cinq jours, après l’arrivée de la 13eme étape au Puy Mary, qu’il a pu terminée malgré une commotion cérébrale. « Ma santé évolue bien. J’ai eu quelques jours très difficiles après la chute, mais ça va dans le bon sens maintenant. Je commence à reprendre de la vitalité et de l’envie, en regardant le Tour de France aussi », a expliqué le coureur AG2R-La Mondiale dans une interview à France Télévisions. Le meilleur grimpeur de l’édition 2019 a ensuite raconté sa terrible journée de vendredi dernier : « La chute était assez violente, surtout qu’il n’y avait pas de danger particulier. On était dans une descente à 60km/h. On s’est retrouvé à terre à plusieurs, après une faute d’inattention d’un coureur. Le choc a été violent. Ma tête a heurté lourdement le sol, c’est pour ça que j’ai eu ces dommages-là. Mais c’est une chute comme il en arrive souvent dans le peloton. On était à la 13eme étape, on avait fait un très bon Tour jusque-là, c’était l’arrivée qui me tenait le plus à cœur sur cette Grande Boucle. En tant que sportif, la première chose qui nous vient à l’esprit, c’est de remonter sur le vélo, essayer de limiter les dégâts. Je connaissais chaque mètre de cette étape jusqu’au Puy Mary, j’étais très attendu, j’avais tous mes supporters tout au long de la route. Je me voyais essayer de grimper encore au général sur cette étape, et tout d’un coup le château de cartes s’est effondré. Le seul impératif, à l’instant T, c’est de remonter sur sa machine et faire l’étape comme si de rien n’était. »

Bardet : "Il va falloir s’en relever pour revenir sur le devant de la scène"

Mais après l’arrivée, il a bien fallu se rendre à l’évidence, l’abandon était inévitable : « Abandonner, c’est quelque chose auquel j’ai eu du mal à me faire au début, mais les médecins ont rapidement été sans équivoque dans leur jugement, a raconté Bardet. J’ai rapidement eu des nausées, des maux de tête, des vertiges après l’arrivée. Il fallait que je demeure allongé dans le noir pour me sentir convenablement bien. Dans ces conditions-là, c’était absolument impossible de repartir le lendemain. » Revenu à un très bon niveau, Bardet va désormais devoir retrouver la forme : « Il faut poser les bases d’une nouvelle reconstruction, repartir à zéro, accepter une période de repos forcée. Il va falloir s’en relever pour revenir sur le devant de la scène », reconnait-il. Aura-t-il le temps de porter à nouveau le maillot d’AG2R-La Mondiale avant la fin de saison, dans un mois et demi ? Le futur coureur de Sunweb ne le sait pas encore.