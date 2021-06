5eme étape : Pogacar roi du chrono, van der Poel reste en jaune

Van der Poel garde son maillot pour huit secondes

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

5eme étape – Changé - Laval Espace Mayenne (27,2km CLM) – Mercredi 30 juin 2021

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-QuickStep) à 1'11

Classement général après 5 étapes (sur 21)

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-QuickStep) à 48"

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 1'28

Jamais un coureur aussi jeune n’avait remporté deux contre-la-montre sur le Tour de France ! C’est dire l’immense performance réussie ce mercredi en Mayenne par Tadej Pogacar. A 22 ans et 9 mois,Pogacar, qui a couru sur une route sèche, contrairement à ceux partis dans les premières positions, s’est imposé avec 19 secondes d’avance sur le champion d’Europe de la spécialité, le Suisse Stefan Küng, dont le visage à l’arrivée en disait beaucoup sur l’impression de sur-domination du Slovène, et de 27 le Danois Jonas Vingegaard. Au total, ce sont neuf coureurs qui se sont assis dans le fauteuil de leader tout au long de l'après-midi, et Küng se voyait clairement l'emporter.Si Pogacar a impressionné, c’est aussi le cas de Mathieu van der Poel, qui est parvenu à conserver son maillot jaune, alors qu’il déclarait la veille que le chrono n’était pas sa spécialité et qu’il aurait bien du mal à conserver sa précieuse tunique. Mais finalement, le parcours lui a bien convenu et le Néerlandais s’est arraché jusqu’au bout pour terminer cinquième à 31 secondes du Slovène, et donc garder son maillot pour huit secondes face au tenant du titre. P, mais d’autres ont perdu pas mal de temps, comme Richard Carapaz (23eme à 1’44), Enric Mas (26eme à 1’49), Miguel Angel Lopez (40eme à 2’08), Vincenzo Nibali (49eme à 2’31), Nairo Quintana (51eme à 2’36), Dan Martin (105eme à 4’02) ou encore Michael Woods (109eme à 4’06). Ces derniers devront tenter dès ce week-end dans les Alpes de rattraper le temps perdu. En attendant, c’est une étape courte et sans grosses difficultés qui attend les coureurs jeudi, entre Tours et Châteauroux.2- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 19"3- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 27"4- Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 30"5- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) à 31"6- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-QuickStep) à 37"7- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 44"8- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-QuickStep) à 55"9- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 55"10- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 1'00...14-...2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 8"3- Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 30"4-5- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 1'216-7- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 1'298-Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 1'439- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 1'4410- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1'48...