3eme étape : Van Aert et Cort Nielsen renforcent leurs positions… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

3eme étape - Vejle-Sønderborg (182km) - Dimanche 3 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



S’il reste en quête d’une victoire d’étape, Wout Van Aert a un maillot jaune un peu plus solide à l’issue de l’escapade danoise du Tour de France 2022. Pour la troisième fois en trois jours, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a pris la deuxième place et les six secondes de bonifications qui vont avec. Pour la reprise de la course dans les monts du Boulonnais ce mardi, Wout Van Aert bénéficiera d’un matelas de sept secondes sur Yves Lampaert quand Tadej Pogacar pointe désormais à quatorze secondes du Belge.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



En plus de consolider son maillot jaune, Wout Van Aert a pris un peu plus de distance sur Fabio Jakobsen au classement du maillot vert. Alors qu’il a démarré l’étape avec un point d’avance, le Belge a dominé le Néerlandais dans les deux sprints de cette 3eme étape. En conséquence, Wout Van Aert compte désormais 17 points d’avance sur Fabio Jakobsen quand, grâce aux 50 points de sa victoire, Dylan Groenewegen s’invite sur le podium mais à 47 unités du maillot vert. Toutefois, ne pouvant pas cumuler deux maillots, le Belge va le céder une nouvelle fois à son dauphin lors de la 4eme étape.



Maillot à pois : Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-Easypost)



Il n’y a que lui au classement ! Après avoir faire carton plein ce samedi lors de la 2eme étape, Magnus Cort Nielsen s’est offert un nouveau raid pour ajouter trois points à son total au classement du maillot à pois. Alors que six points seront à prendre ce mardi, le Danois est assuré de conserver sa tunique au moins jusqu’à la 6eme étape et l’arrivée à Longwy.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Après une fin d’étape crispante ce samedi vers Nyborg, Tadej Pogacar a passé une journée bien plus calme au cœur du peloton et conserve sans forcer ce maillot blanc de meilleur coureur de moins de 25 ans du Tour de France 2022. Tom Pidcock et Florian Vermeersch conservent leurs positions sur le podium provisoire de ce classement annexe.



Classement par équipes : Jumbo-Visma (PBS)



Grâce à Jasper Philipsen, Alexander Krieger et Mathieu van der Poel, c’est la formation Alpecin-Deceuninck qui a réalisé le meilleur résultat d’ensemble lors de cette 3eme étape devant Bora-Hansgrohe et Quick-Step Alpha Vinyl. Quatrième de cette étape durant laquelle les écarts ont été une nouvelle fois inexistant entre les équipes, la formation Jumbo-Visma conserve les dossards et les casques jaunes.



Combatif du jour : Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-Easypost)



Le choix a été plus qu’évident pour le jury du prix de la combativité ! Parti dès le départ de cette 3eme étape pour une échappée solitaire de quasiment 130 kilomètres, Magnus Cort Nielsen a été logiquement élu coureur le plus combatif de cette 3eme étape et pourra porter fièrement le dossard rouge ce mardi à Dunkerque.