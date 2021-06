2eme étape : Du changement pour les maillots distinctifs à Mûr-de-Bretagne

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

2eme étape - Perros-Guirec-Mûr-de-Bretagne Guerlédan (183,5km) - Dimanche 27 juin 2021

C’est ce qui s’appelle faire coup double ! Mathieu van der Poel a tout pris au sommet de Mûr-de-Bretagne. Lors de la première ascension, le Néerlandais n’a pas hésité à attaquer pour prendre les huit secondes de bonification avant son coup de force dans la deuxième ascension qui lui a offert dix secondes bonus supplémentaires. Ceci lui aurait suffi pour revenir à hauteur de Julian Alaphilippe. Mais le champion du monde ayant concédé huit secondes au leader de l’équipe Alpecin-Fenix dans la montée finale, ce dernier concède au Néerlandais le maillot jaune de leader du Tour de France.Néanmoins, le leader de l’équipe Deceuninck-Quick Step n’a pas tout perdu dans l’histoire. En effet, avec les 16 points glanés sur la ligne d’arrivée grâce à sa cinquième place lors de cette deuxième étape, Julian Alaphilippe conserve le maillot vert de leader du classement par points avec… seize longueurs d’avance sur Mathieu van der Poel. Toutefois, avec les sprinteurs qui devraient être à la fête tant à Pontivy qu’à Fougères, ce classement du meilleur sprinteur devrait très vite bouger.En plus de la victoire d’étape et du maillot jaune, Mathieu van der Poel s’empare également du maillot à pois. Pourtant, Ide Schelling a fait ce qu’il pouvait pour le défendre avec un point pris au sommet de la Côte de Pordic. Toutefois, avec les deux points engrangés par le Néerlandais à chacune des deux ascensions de Mûr-de-Bretagne, l’Allemand a vu le leader de l’équipe Alpecin-Fenix revenir à égalité et même prendre l’avantage en vertu du règlement qui donne priorité à celui ayant gagné le plus de côtes les mieux classées. Petite consolation tout de même pour Ide Schelling, il portera bien le maillot à pois ce lundi, Mathieu van der Poel ne pouvant cumuler deux maillots distinctifs sur ses épaules.Tadej Pogacar n’a pas vraiment été inquiété pour le maillot blanc. Le Slovène a même profité des onze secondes de bonifications récupérées sur les pentes de Mûr-de-Bretagne pour creuser l’écart sur Sergio Higuita, Jonas Vingegaard et David Gaudu. Tous trois sont pointés à treize secondes et les seuls à être à moins d’une minute de Tadej Pogacar, qui devrait garder ce maillot distinctif quelques temps sur les épaules.Comme ce samedi, l’équipe Jumbo-Visma s’est montré la plus compacte. Avec Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Steven Kruijswijk dans le Top 20 au sommet de Mûr-de-Bretagne, la formation néerlandaise conforte son statut de meilleure équipe de ce début de Tour de France. L’équipe Astana se retrouve désormais à 32 secondes alors que Bahrain Victorious complète le Top 3 avec un retard s’établissant désormais à 43 secondes.Présent dès les premiers balbutiements de la grande échappée de cette 2eme étape du Tour de France, Edward Theuns a également celui qui l’a maintenue en vie le plus longtemps possible. Après un démarrage à 71 kilomètres de l’arrivée, le coureur de l’équipe Trek-Segafredo a résisté autant qu’il a pu, s’avouant vaincu à l’approche de la première des deux ascensions de Mûr-de-Bretagne. Une volonté offensive qui a visiblement ému le jury du Prix de la Combativité et qui permettra au Belge de porter le dossard rouge ce lundi entre Lorient et Pontivy.