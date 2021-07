20eme étape : Le contre-la-montre pour Van Aert, Pogacar touche au but

Après le Ventoux, Wout Van Aert s’est montré costaud en contre-la-montre. Deux fois champion de Belgique de l’exercice, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a dominé la 20eme et avant-dernière étape du Tour de France, tracée sur 30,8km au cœur du vignoble bordelais entre Libourne et Saint-Emilion. Alors que Tim Declercq a été le premier à prendre la route en tout début d’après-midi, la première référence notable a été établie par Stefan Bissegger. Le Suisse de la formation EF Education-Nippo, vainqueur du contre-la-montre de Paris-Nice a très rapidement vu Mikkel Bjerg s’installer derrière lui pour huit secondes. Longtemps troisième, Bruno Armirail derrière le Suisse et le Danois, Bruno Armirail a finalement reculé dans la hiérarchie pour finir 12eme et premier Français de cette étape. En effet, c’est un autre rouleur danois qui a pris la tête du classement général. Champion du Danemark, Kasper Asgreen a effacé toutes les références sur les points intermédiaires avant de devancer Stefan Bissegger de 23 secondes.

Küng passe à côté, pas Van Aert



Favori annoncé de l’étape et champion d’Europe du contre-la-montre en titre, Stefan Küng a très vite confirmé ses ambitions. Auteur du meilleur temps provisoire au premier intermédiaire, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ a ensuite baissé de pied. Admettant après l’arrivée être allé trop vite sur la première partie du parcours, le Suisse a vu son avance fondre pour finalement concéder 17 secondes à Kasper Asgreen. Le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step est alors resté longtemps dans le fauteuil de leader de cette 20eme étape… jusqu’au passage de Wout Van Aert. Le Belge a frappé fort d’entrée avec treize secondes d’avance au premier intermédiaire puis un avantage de 24 secondes au deuxième. La fin de parcours n’a pas été aussi brillante mais le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a devancé Kasper Asgreen de 21 secondes. C’est alors que l’attention s’est focalisée sur la lutte pour les places au classement général.





G.Martin a bien défendu sa place, Pogacar n’a pas tremblé



Alors que Julian Alaphilippe n’a pas été avare d’efforts pour une 19eme place finale, Guillaume Martin était clairement sous la menace de Pello Bilbao pour la huitième place du classement général. Mais le coureur de l’équipe Cofidis, 53eme de l’étape, n’a finalement concédé que 31 secondes à l’Espagnol et conserve ainsi sa place tout comme Enric Mas. L’Espagnol de l’équipe Movistar n’a pas craqué face à Alexey Lutsenko pour la sixième place. Il en a été de même pour Richard Carapaz, qui a réalisé un meilleur résultat que Ben O’Connor avec la 23eme place contre la 31eme pour l’Australien. L’Equatorien va ainsi monter ce dimanche sur le podium du Tour de France aux côtés de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Le Danois a tout donné et termine ce contre-la-montre à la troisième place quand le Slovène, qui bénéficiait d’une marge énorme sur la concurrence, a pu assurer avec une huitième place et seulement 25 secondes concédées à son dauphin. Alors qu’il avait pris le pouvoir dans cet exercice l’an passé, Tadej Pogacar a cette fois conforté son maillot jaune et n’a plus qu’à passer la ligne d’arrivée ce dimanche sur les Champs-Elysées pour remporter son deuxième Tour de France.

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

20eme étape - Libourne-Saint-Emilion (30,8km CLM individuel) - Samedi 17 juillet 2021

1- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) en 35’53’’

2- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 21’’

3- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 32’’

4- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 38’’

5- Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) à 44’’

6- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 49’’

7- Mikkel Bjerg (DAN/UAE Team Emirates) à 52’’

8- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 57’’

9- Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-Nippo) à 1’00’’

10- Dylan van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) à 1’21’’

...

12- Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 1’46’’

...



Classement général après 20 étapes (sur 21)

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 80h16’59’’

2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 5’20’’

3- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 7’03’’

4- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 10’02’’

5- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 10’13’’

6- Enric Mas (ESP/Movistar) à 11’43’’

7- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 12’23’’

8- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 15’33’’

9- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 16’04’’

10- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 18’34’’

...