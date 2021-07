12eme étape : Sagan n'a pas pris le départ

Pour son dernier Tour de France sous les couleurs de Bora-Hansgrohe, Peter Sagan n'ira pas au-delà de la 11eme étape. Le Slovaque de 31 ans, 109eme du classement général à 2h00 de Tadej Pogacar, n'a pas pris le départ ce mercredi en début d'après-midi à Saint-Paul-Trois-Châteaux, car il est blessé au genou, comme il l'a expliqué au micro du Twitter officiel du Tour de France : « C’est une dure décision, mais en même temps elle est facile car je ne peux pas bien bouger ma jambe. Je suis déçu, car après ma chute en début de Tour, ça allait de mieux en mieux, mais il y a deux jours, j’ai tapé mon genou contre le guidon. Le genou a moins bien réagi que ce que j’imaginais. Hier, c’était une étape dure et rapide, et l’inflammation a grandi. Je ne suis pas heureux de partir, mais c’est comme ça, je ne peux pas courir dans ces conditions. Je suis aussi déçu pour mon équipe, car c’était une étape importante. Ce n’est pas sympa de quitter le Tour de France, je n’ai pas l’habitude. Maintenant, le plus important c’est de me reposer, d’aller mieux, guérir. Les JO arrivent, j’espère faire de mon mieux. »

La deuxième fois que Sagan ne finit pas le Tour

Ce Tour 2021 restera une grosse déception pour l'ancien triple champion du monde, qui quitte la Grande Boucle avant les Champs-Elysées seulement pour la deuxième fois en dix participations. En 2017, il avait été exclu à la fin de la 4eme étape pour avoir provoqué la chute de Mark Cavendish dans le sprint final suite à un coup de coude. Cette année, celui qui a déjà remporté douze étapes sur le Tour de France n’a pas réussi à faire mieux que cinquième, lors de la quatrième et de la sixième étape. Ce mercredi, il occupait la neuvième place du classement par points, à 123 points du leader Mark Cavendish. Ce n’est donc pas cette année qu’il remportera un huitième maillot vert. Mais peut-être se réserve-t-il pour 2022, sous les couleurs de TotalEnergies, où sa signature devrait être officialisée le 1er août ?