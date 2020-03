Le Comité Directeur de la LNR a été réuni ce jour en urgence par conférence téléphonique suite à l’intervention du Président de la République sur la crise sanitaire traversée par le pays liée au Covid-19 et les mesures à prendre pour freiner l’épidémie. Le rugby professionnel entend assumer pleinement sa responsabilité dans cette situation exceptionnelle. Le Comité Directeur de la LNR a donc décidé la suspension temporaire des championnats de TOP 14 et PRO D2. Cette décision est à effet immédiat et s’applique aux deux matches en retard de PRO D2 qui étaient prévus demain (Montauban / Provence et Carcassonne / Valence). La LNR demande également de suspendre les entraînements collectifs organisés par les clubs professionnels.

Goze : "L'essentiel est de faire bloc"



L’Assemblée générale exceptionnelle initialement prévue ce lundi à Toulouse est par ailleurs évidemment annulée. La LNR communiquera ultérieurement sur le calendrier des réunions de ses différents organes statutaires qui examineront les suites à donner à cette situation. ”La santé est la priorité absolue. Nous suspendons donc nos championnats de TOP 14 et PRO D2 dans le contexte exceptionnel que traverse notre pays. L’essentiel est de faire bloc dans cette période de solidarité nationale » indique Paul Goze, Président de la LNR.