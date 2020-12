Les Clermontois vont longtemps se demander comment ils ont pu perdre ce match ! Après avoir contrôlé le Munster pendant les 40 premières minutes, les Jaunards ont failli et laissé s’échapper une victoire qui leur tendait les bras. Sur sa pelouse du Stade Marcel-Michelin, l’ASM a démarré très fort avec Alivereti Raka qui a inscrit le premier essai du match après moins de 30 secondes de jeu, profitant d’une réception totalement manquée pour tromper la défense du Munster. Si JJ Hanrahan a débloqué le compteur de son équipe, la défense irlandaise a donné d’inquiétants signes de fébrilité. Après une tentative d’interception ratée et un avantage, Shane Daly s’est mis à la faute alors que les Auvergnats allaient à l’essai. Le Munster a subi la double peine avec le carton jaune pour son ailier et un essai de pénalité pour Clermont. La réponse irlandaise n’a été qu’une pénalité de 50 mètres signée Hanrahan.

Le bonus offensif après 25 minutes pour Clermont...



Intenables, les Clermontois n’ont pas coupé leur effort et, au quart d’heure de jeu, Damian Penaud a su conclure une action au large après un maul pour aplatir le troisième essai. Après une troisième pénalité signée Hanrahan, Etienne Fourcade a offert le bonus offensif à l’ASM après seulement 25 minutes de jeu. Le talonneur auvergnat est venu aplatir à la sortie d’un ballon porté rondement mené. C’est alors que le match a changé de tournure. Cet objectif des quatre essais atteint, les Jaunards sont comme sortis du match et Mike Haley a inscrit l’essai de la révolte trois minutes après la quatrième réalisation clermontoise. C’est avec douze points d’avance que Clermont a abordé une deuxième mi-temps qui a eu tous les atours d’un cauchemar éveillé pour les hommes de Franck Azéma. Sérieux durant la première période, l’ASM a versé dans l’indiscipline au début du deuxième acte avec, en moins de 20 minutes, trois pénalités de JJ Hanrahan qui a ramené le Munster à trois longueurs.

...avant le néant et la défaite



Dans le même temps, Judicaël Cancoriet a pris un carton jaune pour une charge à l’épaule. Si Camille Lopez a pu mettre fin à l’hémorragie avec une pénalité à l’heure de jeu, les Clermontois ont ensuite été muets offensivement et ont mis genou à terre défensivement. A peine Cancoriet de retour sur la pelouse, Thibaut Lanen a également rejoint le banc pour une accumulation de fautes en touche. Une supériorité numérique que CJ Stander a immédiatement converti en essai en sortie d’un maul qui a mis à l’épreuve la résistance clermontoise. Un deuxième essai qui a permis au Munster de passer devant au score pour la première fois du match. Kevin O’Byrne, à deux minutes de la fin du match, a inscrit l’essai qui a scellé le sort du match à la suite d’un nouveau ballon porté. Nettement dominé en première période, le Munster arrache un succès presque inespéré (31-39) et se maintient dans la course aux quarts de finale, qui s’éloignent pour Clermont.



CHAMPIONS CUP - POULE B / 2EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

Glasgow Warriors - Lyon : 0-28 (par forfait)

Toulouse - Exeter Chiefs : 28-0 (par forfait)



Samedi 19 décembre 2020

Gloucester - Ulster : 38-34

Clermont - Munster : 31-39



Dimanche 20 décembre 2020

16h15 : Harlequins - Racing 92

18h30 : Connacht - Bristol Bears