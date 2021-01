Vakatawa mal en point au moment de quitter la pelouse

Alors que les 37 joueurs sélectionnés ainsi que les cinq partenaires d’entraînement doivent se retrouver ce lundi à Nice pour un stage de préparation,. Titularisé au centre de l’attaque du Racing 92 par Laurent Travers pour affronter Bordeaux-Bègles dans une des affiches de la 19eme journée du Top 14, avancée en raison de la suspension des Coupes d’Europe,à la suite d’un contact cinq minutes plus tôt. Une blessure qui est intervenue sur un plaquage effectué par deux joueurs bordelais, Clément Maynadier et Pablo Uberti, qui a pallié au dernier moment la blessure lors de l’échauffement de Rémi Lamerat.. Immédiatement pris en charge par le staff médical du Racing 92, le trois-quarts centre international n’a pas caché souffrir de ce genou mais il a tenu à rester sur la pelouse, recevant de nouveaux soins dans la foulée dans son propre en-but alors que Matthieu Jalibert se présentait pour jouer une pénalité. Toutefois,Virimi Vakatawa a été immédiatement conduit au vestiaire du Racing 92, où une poche de glace a été apposée sur le genou gauche du joueur d’origine fidjienne par son coéquipier au sein du club francilien et du XV de France Teddy Thomas.afin d’établir un diagnostic précis. Des informations auxquelles Fabien Galthié et le staff du XV de France vont être très attentifs.