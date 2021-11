XV de France : Castex a-t-il contaminé les Bleus ?

Le week-end de Top 14 chamboulé ?

Samedi soir après l'exploit des Bleus face aux All Blacks à Saint-Denis, le Premier ministre était descendu dans les vestiaires du Stade de France pour saluer un par un les héros et leur adresser en main propre et sans masque ses félicitations pour cette victoire historique (40-25) contre la Nouvelle-Zélande. Jusque là rien de grave. Le problème, c'est que deux jours plus tard, soit quarante-huit heures après que Jean Castex est passé dans le vestiaire et a approché de très près les joueurs de l'équipe de France, il a appris que sa fille de onze ans l'avait contaminé et qu'il était positif au Covid-19. Une mauvaise nouvelle pour le président de la FFR Bernard Laporte, qui a passé toute la soirée en tribunes aux côtés du Gersois (au même titre que l'acteur Jean Dujardin), mais également pourPar ricochet, c'est donc toute la prochaine journée de Top 14 (11eme journée), programmée ce week-end (avec les matchs Perpignan-Clermont, La Rochelle-Pau, Montpellier-Castres et Biarritz-Stade français pour ouvrir le bal lors du traditionnel multiplex de 15h00), qui se retrouve menacée par le fait que Jean Castex soit positif au Covid-19. Sur les joueurs du XV de France qu'a côtoyés l'homme d'Etat samedi, tous ou presque évoluent en effet dans le Championnat de France.Les trois tests auxquels doivent se soumettre chaque semaine les joueurs et membres des staffs en vertu du protocole Covid-19 en vigueur en Top 14 devraient permettre d'en savoir davantage. Sachant que les cas positifs doivent impérativement être placés sur le champ à l'isolement pour une durée de dix jours.