Usap-Freshswater: "Pour gagner, il faut tabasser les mecs" 

Après sa première victoire de la saison à Montpellier (28-10), l'Usap compte 12 points de retard sur Grenoble, en position de barragiste, mais l'espoir d'un hypothétique maintien a resurgi chez les Catalans.

Surtout avant la réception d'Agen, adversaire direct, ce samedi, à Aimé-Giral (18h), dans le cadre de la 17e journée du Top 14, un rendez-vous dont Perry Freshwater, figure emblématique des Sang et Or et coach des avants, donne le ton.

"Il faut rester humbles. Moi, j’ai joué jusqu’à presque quarante ans et j’ai appris des choses jusqu’au bout. Il faut rester concentré. Je suis désolé, c’est un peu le thème de la semaine, souligne dans un entretien accordé à L'Indépendant l'ancien pilier, certes réjoui par cette victoire aux allures de révélation pour bon nombre de ses joueurs, mais pour lequel "c’est un peu frustrant, parce que nous sommes en février !" Lui connaît la recette : "Pour gagner les matches, il faut tabasser les mecs. Jusqu’ici, on n’avait pas ça. Je suis fier que les joueurs se soient rendu compte qu’il fallait ces ingrédients pour gagner."

Le XV perpignanais : Farnoux - Fainga'anuku, Acebes, Taumoepeau, Pujol - (o) Selponi, (m) Mélé - Lemalu, Faleafa, Eru - Vivalda, Labouteley - Boutemanni, Carbou, Forletta.

Remplaçants : Lam, Walcker, Tutaia, Botha, Chateau, Ecochard, Bousquet, Muller.

A Agen, une nouvelle charnière d'expérience a droit au chapitre pour ce rendez-vous essentiel dans la course au maintien avec la réunion d'Enrico Januarie et de Jake McIntyre.