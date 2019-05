Usap: Chouly quitte Clermont et retrouvera le maillot sang et or

C'était un retour qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs semaines et Damien Chouly (33 ans, 46 sélections) a fini par l'acter : le 3e ligne international de l'ASM Clermont Auvergne quittera un club où il avait débarqué à l'été 2012 en provenance de Perpignan pour retrouver l'Usap, où il s'est engagé pour les 2 prochaines saisons, annonce un communiqué du club sang et or.

