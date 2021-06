Transferts : Septar et Ikpefan échangés, Veredamu vers Lyon, Hamadache arrive à Montpellier

Montpellier confirme pour Hamadache

Après cinq saisons sous les couleurs de Pau, Malik Hamadache a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Le pilier international algérien (3 sélections), natif d’Avignon, s’est engagé pour une saison avec Montpellier et bénéficie d’une option pour une saison supplémentaire. « Je suis heureux de retrouver mon sud-est natal et d’avoir l’opportunité d’apporter ma pierre à l’édifice montpelliérain, a confié le nouveau joueur du MHR dans un communiqué. Je donnerai le maximum pour qu’on effectue le meilleur parcours possible la saison prochaine. » Ne cachant pas que son nouveau joueur « a vécu une saison compliquée », Philippe Saint-André est convaincu que Malik Hamadache « a un gros potentiel et vient avec l’envie de relancer sa carrière ».International français de rugby à 7, Tavite Veredamu devait changer d’air cet été. Après avoir porté les couleurs de Clermont à six reprises cette saison, le troisième-ligne d’origine fidjienne va renforcer les rangs de Lyon selon les informations du site Rugbyrama. Une signature qui intervient après de longues semaines de tractations entre le club rhodanien et le joueur de 31 ans.Atila Septar change d’air. Le trois-quarts polyvalent international chez les moins de 20 ans quitte Pau pour rejoindre Toulon. Le natif de Constanta, en Roumanie, a signé pour les deux prochaines saisons après avoir été libéré par la Section Paloise, dont il a porté les couleurs pendant trois ans. Le club béarnais n’a pas perdu de temps pour confirmer l’arrivée d’un renfort pour ses lignes arrières en provenance de… Toulon ! En effet, l’ancien joueur d’Oyonnax Daniel Ikpefan a signé pour deux ans avec Pau et va ainsi remplacer numériquement Atila Septar.La fin d’une saison est souvent le moment des adieux et, du côté de Bordeaux-Bègles, ceci s’est répété à sept reprises. En effet, alors que Bautista Delguy a déjà signé en faveur de Perpignan et la retraite est venue pour Scott Higginbotham et Laurent Delboulbès, quatre autres joueurs quittent les rangs de l’UBB. Marco Tauleigne va renforcer Montpellier quand Beka Gorgadze portera les couleurs de Pau la saison prochaine. Le départ de Ben Botica à Castres n’était pas une surprise mais Alexandre Flanquart, pour sa part, rejoint Provence Rugby, qui s’est maintenu cette saison en Pro D2.