Transferts : Perpignan confirme l'arrivée de Delguy, deux ans de plus pour Arata à Castres

Arata et Castres, ça continue

Bautista Delguy ne s’éternisera pas du côté de Bordeaux-Bègles. Joueur supplémentaire de l’UBB depuis décembre dernier, l’ailier international argentin (17 sélections) va aller renforcer les rangs de Perpignan la saison prochaine. Sacré champion de Pro D2 la semaine passée aux dépens de Biarritz, l’USAP prépare son retour dans l’élite en faisant signer l’ancien joueur des Jaguares, qui a peu évolué avec l’UBB ces derniers mois, notamment en raison de blessures. « Je suis très content de signer ici, de rejoindre un club historique du rugby français, a déclaré Bautista Delguy dans un communiqué. Ils ont été déjà été champions du Top 14 et j'ai vraiment envie de les aider à atteindre leurs objectifs. » Entraîneur du club catalan, Christian Lanta assure que l’Argentin va « apporter sa vitesse, sa créativité » à son équipe dès l’entame de la saison 2021-2022.Castres, de son côté, a consolidé l’engagement d’un de ses cadres. Initialement engagé jusqu’en juin 2022, le demi de mêlée international uruguayen Santiago Arata (43 sélections) a accepté de signer un nouveau contrat portant sur deux saisons supplémentaires. Le natif de Montevideo, passé notamment par Peñarol dans son pays, est désormais lié au CO jusqu’en 2024. « Je me suis rapidement fait des amis ici. Je suis heureux à Castres et je me sens à ma place, a déclaré Santiago Arata dans des propos recueillis par le site officiel du club castrais. C’est un peu comme ma maison, une seconde famille. J’adore ce groupe et j’en suis fier. Je sens qu’il est ambitieux et capable de réaliser de grandes choses. » Aligné à 19 reprises alors qu’il a rejoint le CO en début de saison, Santiago Arata n’a pas manqué son acclimatation au rugby français.